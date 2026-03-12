ՍԴ-ն սահմանադրական ճանաչեց ՀԷՑ-ի պետականացմանն առնչվող օրենքները

Սահմանադրական դատարանը որոշել է, որ ՀԷՑ-ի վերաբերյալ հրատապ կարգով ընդունված օրենքները համապատասխանում են Սահմանադրությանը:
Իշխող «Քաղաքացիական պայմանագրի» ձայներով ընդունված «Էներգետիկայի մասին» և «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքների սահմանադրականության հարցով պատգամավորների դիմումը Բարձր դատարան էր մուտք արվել հուլիսի 11-ին:
Ըստ էության, Սահմանադրական դատարանը որոշել է, որ «Տաշիր կապիտալին» լիցենզիայից զրկելը համապատասխանում է ՀՀ Սահմանադրությանը:
Այս օրենքներում ընդունված փոփոխություններով հնարավոր էր դարձել ՀԷՑ-ի կառավարումը ժամանակավոր կառավարչի հանձնել:
Ընդդիմադիր պատգամավորները Սահմանադրական դատարանին միջնորդել էին նաև կասեցնել օրենքի գործողությունը, մինչև Բարձր դատարանը գործով վերջնական որոշում կկայացնի: Նման որոշում նաև միջազգային արբիտրաժն է կայացրել, որը, սակայն, Կառավարությունը հրաժարվում էր կատարել:
ՀԷՑ-ի պետականացման գործընթացը սկսվեց դրա սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի՝ եկեղեցուն աջակցող հայտարարությունից ու նրա կալանավորումից հետո: Կարապետյանները և ՀԷՑ-ի նախկին ղեկավարությունը հայտարարում է՝ ընկերության դեմ «մարտեր առանց կանոնների» ձևաչափով են պայքարում, իրենք իրավական ճանապարհով կգնան: