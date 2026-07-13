Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ բ/կ է տեղափոխվել մեկ տարեկան երեխա՝ բազմակի վնասվածքներով ու սրտի կանգով. կյանքը փրկել չի հաջողվել

Արխիվային լուսանկար
Արխիվային լուսանկար

Այսօր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել մեկ տարեկան երեխա՝ բազմակի վնասվածքներով և սրտի կանգով, հաղորդում են բուժհաստատությունից:

«Բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման թիմի և համապատասխան մասնագետների կողմից անմիջապես իրականացվել են անհրաժեշտ բոլոր համալիր վերակենդանացման միջոցառումները։

Ցավոք, վնասվածքների ծանրության պատճառով երեխայի սրտի գործունեությունը վերականգնել չի հաջողվել, և արձանագրվել է կենսաբանական մահ», - ասված է հաղորդագրությունում:

Այլ մանրամասներ բժշկական կենտրոնից չեն փոխանցում:

XS
SM
MD
LG