Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սամվել Կարապետյանի տնային կալանքը երկարաձգվեց ևս 2 ամսով

Դատարանն այսօր ընդդիմադիր «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի տնային կալանքը երկարաձգեց ևս 2 ամսով:

Դատական նիստի սկզբում մեղադրող կողմը ևս 3 ամսվա տնային կալանքի միջնորդություն էր ներկայացրել:

Միլիարդատեր գործարարը մեղադրվում է իշխանության զավթման կոչի, փողերի լվացման, հարկերից խուսափելու ու խարդախության հոդվածներով: Նա մեղադրանքը քաղաքական է համարում:

Կարապետյանն անցած ամռանը ազատազրկվեց, երբ հայտարարեց Հայ առաքելական եկեղեցին «իր ձևով պաշտպանելու» մասին: Իրավապահները հենց այս արտահայտությունն են որակել իշխանության զավթման կոչ: Հետագայում ավելացան տնտեսական հանցագործությունների հոդվածները:


XS
SM
MD
LG