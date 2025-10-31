Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդն ակտիվացել է. ինչ հարցեր են քննարկվել այսօրվա նիստում

Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդն ակտիվացել է. այսօր նորից նիստ են հրավիրել: Անկախության հռչակագրի հարցը քննարկելո՞ւ են: Նոր Սահմանադրությունում կլինի, թե՞ կհանեն, ինչպես Բաքուն է պահանջում:
Նիստից առաջ փորձեցինք զրուցել խորհրդի անդամների հետ, լսել նրանց դիրքորոշումը հատկապես Հռչակագրի վերաբերյալ, բայց նրանք հրաժարվեցին հարցերին պատասխանել: Այսօրվա օրակարգում Անկախության հռչակագրի հարցը չկար: Քննարկում էին պաշտոնատար անձանց անձեռնմխելիության, անկախ ու ինքնավար մարմինների հետ կապված հարցեր:
Հոկտեմբերի սկզբին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը դարձյալ պնդեց Հայաստանի Սահմանդրությունը փոխելու պահանջը: Սա խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու Բաքվի նախապայմանն է: Անկախության հռչակագրում հիշատակվում է Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին, Ադրբեջանը սա համարում է տարածքային նկրտում ու պահանջում է, որ այս հղումը հանվի Մայր օրենքի նախաբանից: Ի՞նչ դիրքորոշում ունեն խորհրդի անդամները: Դանիել Իոաննիսյանի համար, օրինակ, միևնույն է Անկախության հռչակագրի հղումը կմնա Մայր օրենքում, թե ոչ: Նա չի կարևորում այս հարցը. «Ձեր կյանքում կամ ձեր ընթերցողի կյանքում Անկախության հռչակագրի առկայությունը կամ բացակայությունը ինչ-որ բան երբևիցե փոխե՞լ է։ Սահմանադրության տարբեր կարգավորումներ կարող եմ ասել, որ մարդկանց կյանքի վրա ազդում է, բայց Անկախության հռչակագրի հղումը, որ նույնիսկ Սահմանադրության կարգավորում էլ չի, ինձ համար ընդհանրապես էական հարց չէ», - ասաց Իոաննիսյանը:
Մինչ այս Դանիել Իոաննիսյանն այլ կարծիքի էր, հստակ ասել էր՝ դեմ է, որ հղումը Սահմանադրության նախաբանից հանեն:
Վարչապետ Փաշինյանը պարբերաբար Բաքվին վստահեցնում է, որ տարածքային պահանջներ չունի և, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանով էլ է հաստատվել՝ Հայաստանի Սահմանադրությունում չկա նման պահանջ հարևանի նկատմամբ։ Բայց Ադրբեջանցի պաշտոնյաները չեն նահանջում ու հիշեցնում են Մայր օրենքը փոխելու անհրաժեշտության մասին:
Հայաստանի իշխանությունը Սահմանադրության փոփոխությունը բացատրում է ներքին պահանջով, հիմնավորում են, թե նախկինում ընդունված տարբերակները լեգիտիմության խնդիր ունեն։
Խորհրդի այսօրվա նիստին մասնակցում էր նաև Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, նրան էլ հարցրինք՝ ի՞նչ կարծիք ունի, կո՞ղմ է, որ Հռչակագիրը հանվի նոր Սահմանադրությունից, թե՞ դեմ է, Մանասյանը պատասխանեց միայն. «Կներեք, հիմա նիստի եմ գնում, այս բոլոր հարցերի հետ կապված մենք կարող ենք հետագայում հարցազրույց անել»:
Չնայած նախագիծը դեռ պատրաստ չէ, բայց Արդարադատության նախարարն արդեն խոսում է հանրային իրազեկման մասին: Ինչի մասին են պատմելու մարդկանց, երբ դեռ պատրաստ չէ նախագիծը: Դանիել Իոաննիսյանն ասաց՝ մինչև հանրաքվեն պետք է քաղաքացիների հետ կոնսենսուս լինի, որ գնան կողմ քվեարկեն:
«Կա՛մ մարդիկ մեզ համոզեն, որ իքս բանը պետք է ոչ թե այսպես անել, այլ այնպես անել, կա՛մ մենք մարդկանց համոզենք, որ այդ իքս բանը, որ սենց է արվում, դա լավ է։ Մարդկանց հետ կոնսենսուս որ չգտանք, հանրաքվեով ո՞նց է սա ընդունվելու», - ասաց Դանիել Իոաննիսյանը:
Համապետական ընտրություններից ամիսներ առաջ ինչո՞ւ են սկսում Սահամանդրության փոփոխությունների իրազեկումը, հնարավո՞ր է նախատեսել են, որ մինչև ընտրություններ հանրաքվեն լինի: Քննարկումներին ակտիվ մասնակցող Իոաննիսյանը բացառում է այդ տարբերակը: Նախաբանից Անկախության հռչակագրին հղումը հանելուն դեմ է խորհրդի անդամներից Արթուր Սաքունցը, ընդդիմադիր գործիչ, «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանը, ով այսօրվա նիստին չէր մասնակցում: