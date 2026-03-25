Ռյուտեն վաղը կներկայացնի ՆԱՏՕ-ի 2025-ի պաշտպանական ծախսերի զեկույցը

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն նախատեսում է վաղը՝ մարտի 26-ին ներկայացնել դաշինքի 2025 թվականի պաշտպանական ծախսերի զեկույցը, որը ցույց կտա, թե որքանով են անդամ երկրները ավելացրել իրենց ռազմական բյուջեները։
ՆԱՏՕ-ի առաջնորդներն անցյալ տարվա Հաագայի գագաթնաժողովում համաձայնել էին մինչև 2035 թվականը ծախսերը հասցնել ՀՆԱ-ի 5 տոկոսին։
Ռյուտեն բազմիցս զգուշացրել է, որ միայն բյուջեի ավելացումը բավարար չէ՝ ընդգծելով, որ դաշնակիցները պետք է նաև արագացնեն զենքի արտադրությունը և լրացնեն կարողությունների բացերը՝ հաշվի առնելով, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմը շարունակվում է և աճում է մտահոգությունն ԱՄՆ-ի երկարաժամկետ անվտանգության երաշխիքների հուսալիության շուրջ։