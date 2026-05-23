Ռուսաստանը պատրաստվում է «Օրեշնիկ»-ով հարվածել Ուկրաինային. Զելենսկի

Ռուսաստանը պատրաստվում է «Օրեշնիկ» հրթիռով հարված հասցնել Ուկրաինային, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին՝ հղում անելով ուկրաինական, ամերիկյան և եվրոպական հետախուզական տվյալներին։
«Ուկրաինայի տարածքում, այդ թվում՝ Կիևում, մենք տեսնում ենք տարբեր տեսակի զինատեսակների կիրառմամբ համատեղ հարվածի նախապատրաստման նշաններ ենք տեսնում: Նշված միջին հեռահարության զենքերը կարող են օգտագործվել նման հարվածի ժամանակ», - ասել է Ուկրաինայի առաջնորդը:
Այսօր հաղորդվեց, որ Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Ռուսաստանի կողմից օկուպացված քաղաքի քոլեջի վրա ուկրաինական օդուժի հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 10-ի: Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դատապարտել է Ստարոբիլսկի քոլեջի հանրակացարանի վրա հինգշաբթիից ուրբաթ գիշերը տեղի ունեցած անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը և հրամայել բանակին պատրաստվել պատասխան գործողությունների։
Ուկրաինան հերքել է քաղաքացիական անձանց թիրախավորելու մեղադրանքը և հայտարարել, որ հարվածել է Ստարոբիլսկի տարածքում տեղակայված ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանումին։