Ռուսաստանը գիշերը հարվածել է Օդեսային և Դնեպրին

Ռուսաստանը գիշերը անօդաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով հարձակվել է Ուկրաինայի վրա՝ թիրախավորելով Օդեսա և Դնեպր քաղաքները, վիրավորվել են առնվազն11 մարդ, որոնց թվում են երկու անչափաս տղա, այսօր հայտարարել են ուկրաինացի պաշտոնյաները։
Օդեսայում անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են բնակելի շենքերին, դպրոցին և մանկապարտեզին, Telegram-ում հայտնել է տեղական ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Լիսակը՝ ընդգծելով երկու վիրավորի մասին:
Ուկրաինայի հարավ-արևելքում գտնվող Դնեպր քաղաքին ռուսական հրթիռային հարվածների հետևանքով վիրավորվել է ինը մարդ, այդ թվում՝ 10-ամյա տղա, Telegram-ում հայտնել է շրջանի նահանգապետ Ալեքսանդր Հանժան։
Ռուսաստանի Ռոստովի հարավային շրջանում գիշերը անօդաչու թռչող սարքեր են խոցվել , այս մասին էլ Telegram-ում հայտնել է մարզի նահանգապետ Յուրի Սլյուսարը։
Կիրակի օրը ռուս պաշտոնյաները հայտնել են, որ ուկրաինական գիշերային հարձակման հետևանքով առնվազն չորս մարդ է զոհվել, որոնցից երեքը՝ Մոսկվայում, գրում է Reuters-ը՝ ընդգծելով, որ այս տեղեկատվությունը հնարավոր չի եղել ստուգել անկախ աղբյուրներից: Երկու կողմերն էլ հերքում են քաղաքացիական անձանց դիտավորյալ թիրախավորումը: