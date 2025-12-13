Մատչելիության հղումներ

Ռուսաստանի հարձակման հետևանքով Օդեսայում էլեկտրաէներգիայի խոշոր անջատումներ են եղել

Օդեսան՝ ռուսական հարվածներից հետո, դեկտեմբերի 13,2025թ.
Օդեսան՝ ռուսական հարվածներից հետո, դեկտեմբերի 13,2025թ.

Գիշերը Ռուսաստանի կողմից իրականացված հարձակումից հետո՝ Ուկրաինայի Օդեսա քաղաքում և հարակից շրջանում այսօր խոշոր էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են եղել:

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանն ավելի քան 450 անօդաչու թռչող սարքերով և 30 հրթիռներով հարձակվել է Ուկրաինայի վրա: Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինայի յոթ մարզերում հազարավոր ընտանիքներ մնացել են առանց էլեկտրաէներգիայի։

Մոսկվան 2022 թվականի ներխուժումից ի վեր պարբերաբար ռմբակոծել է Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը, ինչի հետևանքով ամբողջ երկրում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են տեղի ունենում։

Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են, որ Օդեսայի և Նիկոլաևի հարավային շրջաններում «զգալի թվով» տներ առանց էլեկտրաէներգիայի են, իսկ Խերսոնի շրջանի ճակատային գծի Ուկրաինայի կողմից վերահսկվող հատվածն առանց էլեկտրաէներգիայի է մնացել:

Ռուսական կողմն էլ այսօր հայտարարել է՝ Ռուսաստանի Սարատով քաղաքում բնակելի շենքի վրա ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով երկու մարդ է զոհվել: Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն առանձին հայտարարել է, որ գիշերը խոցել է 41 անօդաչու թռչող սարք, որոնցից 28-ը գտնվել են Սարատովի մարզի երկնքում։

