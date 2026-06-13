Ռուսական կողմը հայտնում է՝ ուկրաինական հարվածից զոհվել է մեկ, վիրավորվել՝ 3 մարդ

Ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ, առնվազն երեքը վիրավորվել են և հրդեհ է բռնկվել Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի Տեմրյուկ քաղաքի նավահանգստում, հայտնել է նահանգապետ Վենիամին Կոնդրատևը։
«Ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Տեմրյուկի շրջանի վրա։ Անօդաչու թռչող սարքի բեկորների ընկնելու հետևանքով նավահանգստային տերմինալում հրդեհ է բռնկվել... մեկ մարդ զոհվել է», - Telegram-ում գրել է Վենիամին Կոնդրատևը։ Նա հավելել է, որ առնվազն երեք մարդ վիրավորվել է:
Տեմրյուկը նախկինում ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի թիրախ էր դարձել մայիսի վերջին: