Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսական կողմը հայտնում է՝ ուկրաինական հարվածից զոհվել է մեկ, վիրավորվել՝ 3 մարդ

Տեմրյուկի շրջան, արխիվ
Տեմրյուկի շրջան, արխիվ

Ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ, առնվազն երեքը վիրավորվել են և հրդեհ է բռնկվել Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի Տեմրյուկ քաղաքի նավահանգստում, հայտնել է նահանգապետ Վենիամին Կոնդրատևը։

«Ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Տեմրյուկի շրջանի վրա։ Անօդաչու թռչող սարքի բեկորների ընկնելու հետևանքով նավահանգստային տերմինալում հրդեհ է բռնկվել... մեկ մարդ զոհվել է», - Telegram-ում գրել է Վենիամին Կոնդրատևը։ Նա հավելել է, որ առնվազն երեք մարդ վիրավորվել է:

Տեմրյուկը նախկինում ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի թիրախ էր դարձել մայիսի վերջին:

XS
SM
MD
LG