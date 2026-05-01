Ռուսական հարվածներից վնասվել է Օդեսայի նավահանգստային ենթակառուցվածքը

Գիշերը ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով վնասվել է Օդեսայի նավահանգստային ենթակառուցվածքները, քաղաքում վիրավորվել է երկու մարդ, այս մասին այսօր հայտարարել է մարզի նահանգապետ Օլեգ Կիպերը։
Հարձակման հետևանքով վնասվել են բարձրահարկ բնակելի երկու շենքեր. ավերվել են բնակարանները, հրդեհներ առաջացել, հայտնում է մարզի նահանգապետը:
Հաղորդվում է, որ հարվածները վնաս են հասցրել նավամատույցին և պահեստային կառույցներին, առաջացրել հրդեհներ, որոնք մարվել են:
Նավահանգիստները շարունակում են գործել:
Կիևը հայտարարել է, որ Ուկրաինան չորրորդ անգամ հարձակվել է Ռուսաստանի Տուապսե նավահանգստի վրա: