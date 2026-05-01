Ռուսական հարվածներից վնասվել է Օդեսայի նավահանգստային ենթակառուցվածքը

Ռուսական հարվածի հետևանքները՝ Օդեսայում, ապրիլի 30,2026թ.
Ռուսական հարվածի հետևանքները՝ Օդեսայում, ապրիլի 30,2026թ.

Գիշերը ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով վնասվել է Օդեսայի նավահանգստային ենթակառուցվածքները, քաղաքում վիրավորվել է երկու մարդ, այս մասին այսօր հայտարարել է մարզի նահանգապետ Օլեգ Կիպերը։

Հարձակման հետևանքով վնասվել են բարձրահարկ բնակելի երկու շենքեր. ավերվել են բնակարանները, հրդեհներ առաջացել, հայտնում է մարզի նահանգապետը:

Հաղորդվում է, որ հարվածները վնաս են հասցրել նավամատույցին և պահեստային կառույցներին, առաջացրել հրդեհներ, որոնք մարվել են:

Նավահանգիստները շարունակում են գործել:

Կիևը հայտարարել է, որ Ուկրաինան չորրորդ անգամ հարձակվել է Ռուսաստանի Տուապսե նավահանգստի վրա:

