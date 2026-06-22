Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուս զինվորականները Սև ծովում հարձակվել են թուրքական բեռնանավի վրա

Անցած գիշեր ռուսական զորքերը հարվածել են երկու քաղաքացիական առևտրային նավերի, որոնք ուղևորվում էին դեպի ուկրաինական նավահանգիստներ, հայտնել է Ուկրաինայի վերականգնման հարցերով փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուլեբան։

Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի տվյալներով՝ հարձակման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել Պանամայի դրոշի ներքո նավարկող Victress բեռնանավում, որը պատկանում է թուրք նավատիրոջ։ Նավի անձնակազմը բաղկացած էր ինը անդամից՝ Եգիպտոսի, Թուրքիայի և Հնդկաստանի քաղաքացիներից։

Կուլեբայի տեղեկացմամբ՝ զոհվել է մեկ մարդ՝ 58-ամյա խոհարարը, որը Եգիպտոսի քաղաքացի էր։ Մյուս ութ նավաստիները, որոնց թվում եղել են Թուրքիայի և Հնդկաստանի քաղաքացիներ, տարհանվել են։ Նավը զգալի վնասներ է կրել։

Ուկրաինայի փոխվարչապետի խոսքով՝ ռուսական զինուժը հարձակվել է նաև Պալաուի և Բելիզի դրոշների ներքո նավարկող նավերի վրա։

«Սա Ռուսաստանի կողմից իրականացված հերթական ռազմական հանցագործությունն է։ Առևտրային նավատորմի և հումանիտար ծովային երթուղիների դեմ հարձակումները ուղղակի սպառնալիք են համաշխարհային պարենային և տնտեսական անվտանգությանը և պահանջում են միջազգային հանրության վճռական արձագանքը», նշել է Կուլեբան։

XS
SM
MD
LG