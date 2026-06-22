Ռուս զինվորականները Սև ծովում հարձակվել են թուրքական բեռնանավի վրա

Անցած գիշեր ռուսական զորքերը հարվածել են երկու քաղաքացիական առևտրային նավերի, որոնք ուղևորվում էին դեպի ուկրաինական նավահանգիստներ, հայտնել է Ուկրաինայի վերականգնման հարցերով փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուլեբան։
Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի տվյալներով՝ հարձակման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել Պանամայի դրոշի ներքո նավարկող Victress բեռնանավում, որը պատկանում է թուրք նավատիրոջ։ Նավի անձնակազմը բաղկացած էր ինը անդամից՝ Եգիպտոսի, Թուրքիայի և Հնդկաստանի քաղաքացիներից։
Կուլեբայի տեղեկացմամբ՝ զոհվել է մեկ մարդ՝ 58-ամյա խոհարարը, որը Եգիպտոսի քաղաքացի էր։ Մյուս ութ նավաստիները, որոնց թվում եղել են Թուրքիայի և Հնդկաստանի քաղաքացիներ, տարհանվել են։ Նավը զգալի վնասներ է կրել։
Ուկրաինայի փոխվարչապետի խոսքով՝ ռուսական զինուժը հարձակվել է նաև Պալաուի և Բելիզի դրոշների ներքո նավարկող նավերի վրա։
«Սա Ռուսաստանի կողմից իրականացված հերթական ռազմական հանցագործությունն է։ Առևտրային նավատորմի և հումանիտար ծովային երթուղիների դեմ հարձակումները ուղղակի սպառնալիք են համաշխարհային պարենային և տնտեսական անվտանգությանը և պահանջում են միջազգային հանրության վճռական արձագանքը», նշել է Կուլեբան։