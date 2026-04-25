Ռումինիան հայտնել է իր տարածքում ռուսական ԱԹՍ-ի հետևանքով վնասների մասին

Ռումինիա, արխիվ՝ մարտ ամսվա հարվածների հետևանքները
Ռումինիան Գալաց քաղաքում անօդաչու թռչող սարքի բեկորներ է հայտնաբերել հարևան Ուկրաինայի վրա գիշերային ռուսական հարձակումից հետո: Հաղորդվում է, որ տուժածներ չկան, վնասվել են էլեկտրահաղորդման սյունը և տնային կից շինություն:

Սա առաջին անգամը չէ, որ Ռումինիան ահազանգում է իր օդային տարածք ներխուժելու մասին:

«Պաշտպանության նախարարությունը խստորեն դատապարտում է Ռուսաստանի Դաշնության անպատասխանատու գործողությունները և ընդգծում, որ դրանք Սևծովյան տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության նոր մարտահրավեր են», - ասվում է նախարարության հայտարարության մեջ:

Ըստ Բուխարեստի՝ նման միջադեպերը ցույց են տալիս Մոսկվայի անհարգալից վերաբերմունքը միջազգային իրավունքի նորմերի նկատմամբ և «վտանգում ոչ միայն Ռումինիայի քաղաքացիների անվտանգությունը, այլև ՆԱՏՕ-ի հավաքական անվտանգությունը»:

