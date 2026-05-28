Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն շնորհավորել է Ադրբեջանին՝ Անկախության օրվա կապակցությամբ:
«Անցած տարվա ընթացքում մենք մեր հարաբերությունները բարձրացրել ենք ռազմավարական գործընկերության մակարդակի, որն ամրագրվեց Բաքվում փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի և նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ռազմավարական գործընկերության խարտիայի ստորագրմամբ: Մենք ակնկալում ենք հետագայում ևս ամրապնդել մեր գործընկերությունը՝ ընդլայնելով տարածաշրջանային, տնտեսական կապերը և անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը»,- ասված է ուղերձում:
Ռուբիոն նշել է, որ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Ադրբեջանի հանձնառությունը Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու հարցում: Նա հույս է հայտնել, որ այս ջանքերի շրջանակում համագործակցությունը կշարունակվի:
«Մենք անհամբեր սպասում ենք մեր գործընկերության խորացմանը գալիք տարում և ապագայում»,- ընդգծել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն: