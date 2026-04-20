ՌԴ-ում առաջարկվում է արտահանձնման օրենքում փոփոխություններ կատարել

Ռուսաստանի Ներքին գործերի նախարարությունը պատրաստել է օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք կարգավորում են արտահանձնման մերժումը այն անձանց դեպքում, ովքեր Ռուսաստանում ստացել են փախստականի կարգավիճակ, ժամանակավոր կամ քաղաքական ապաստան։

Ներկայումս, ըստ ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգրքի 464-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի, արտահանձնումը մերժվում է, եթե տվյալ անձին Ռուսաստանում ապաստան է տրամադրվել բացառապես այն պատճառով, որ նրա նկատմամբ կարող է հետապնդում իրականացվել տվյալ երկրում՝ ռասայի, կրոնի, քաղաքացիության, ազգային պատկանելության, սոցիալական խմբին պատկանելու կամ քաղաքական հայացքների հիմքով։

ՆԳՆ-ն առաջարկում է փոփոխել այս դրույթը՝ այն տարածելով Ռուսաստանի տարածքում ապաստանի բոլոր տեսակները ստացած անձանց վրա։


