Ռուսաստանը հարվածել է Օդեսայի մարզում նավահանգստին և Սև ծովում՝ նավի

Ռուսաստանը հարվածել է Օդեսայի մարզում նավահանգստային ենթակառուցվածքին։
Տեղական իշխանությունների տվյալներով՝ կան զոհեր և վիրավորներ խաղաղ բնակիչների շրջանում։
Բացի այդ, Սև ծովի ջրատարածքում հարվածի է ենթարկվել առևտրային մի նավ, որի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, ևս երեքը՝ վիրավորվել։
Ուկրաինան հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանում գտնվող տարբեր թիրախների՝ հայտարարելով, որ դրանք պատասխանն են Մոսկվայի կողմից Ուկրաինայի տարածքի դեմ ավելի քան չորս տարի շարունակվող հրթիռակոծություններին և հարձակումներին։
«Գիշերային հերթափոխի 7 աշխատակիցներ զոհվել են, երբ հակառակորդի ԱԹՍ-ները հարվածել են Wildberries-ի լոգիստիկ կենտրոնին», - հայտարարել է Տամբովի շրջանի նահանգապետ Եվգենի Պերվիշովը։
«Նախնական տեղեկությունների համաձայն՝ հարձակման հետևանքով, որը տեղի է ունեցել Կոտովսկ քաղաքում, 24 մարդ վիրավորվել է», - հավելել է նա։