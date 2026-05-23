ՌԴ-ի կողմից օկուպացված քաղաքում քոլեջի վրա ուկրաինական հարվածի հետևանքով 10 մարդ է զոհվել. նահանգապետ

Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Ռուսաստանի կողմից օկուպացված քաղաքի քոլեջի վրա ուկրաինական օդուժի հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 10-ի, այսօր հայտնել են տեղական իշխանությունները։
Ընդհանուր առմամբ, վիրավորվել է 38 մարդ, իսկ 11 ուսանող անհետ կորել է, հայտնել է Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող Լուգանսկի մարզի նահանգապետ Լեոնիդ Պասեչնիկը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դատապարտել է Ստարոբիլսկի քոլեջի հանրակացարանի վրա հինգշաբթիից ուրբաթ գիշերը տեղի ունեցած անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը և հրամայել բանակին պատրաստվել պատասխան գործողությունների։
Ուկրաինան հերքել է քաղաքացիական անձանց թիրախավորելու մեղադրանքը և հայտարարել, որ հարվածել է Ստարոբիլսկի տարածքում տեղակայված ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանումին։