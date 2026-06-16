Պուտինը Պետդումայի ընտրություններ է նշանակել սեպտեմբերի 20-ին

ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի՝ Ռուսաստանի Դաշնության Պետական դումայի ընտրությունները կանցկացվեն 2026 թվականի սեպտեմբերի 20-ին։ Այս մասին ասված է իրավական տեղեկատվության պաշտոնական պորտալում հրապարակված փաստաթղթում։
Մայիսի 27-ին Ռուսաստանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլլա Պամֆիլովան զգուշացրել էր, թե 2026թ. Պետդումայի ընտրությունները լինելու են ամենաբարդ ընտրական արշավը։
Նրա խոսքով՝ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հիմնական խնդիրը առաջիկա ընտրությունները երկրի կայունության և հզորացման գործոն դարձնելն է լինելու։