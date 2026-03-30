Պուտինն ու Վուչիչը քննարկել են էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի հետ։ Կողմերը քննարկել են էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը՝ ներառյալ նավթը, գազը և միջուկային էներգիան։

Նույն օրն ավելի վաղ Վուչիչը հայտարարել է, որ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո Սերբիան ապահովել է Ռուսաստանից գազի լրացուցիչ երեք ամսվա մատակարարումը։

Սերբիան սերտ քաղաքական և էներգետիկ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ և բնական գազի մատակարարումների հարցում մեծապես կախված է Մոսկվայից։

Բելգրադը դատապարտել է Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, սակայն հրաժարվել է միանալ արևմտյան պատժամիջոցներին։

