Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պուտին-Ալիև հեռախոսազրույց է կայացել

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը՝ Բաքվում 2024-ին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը՝ Բաքվում 2024-ին։

Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևն այսօր զրուցել են հեռախոսով։ Այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։

«Քննարկելով երկկողմ և միջազգային օրակարգի հրատապ թեմաները, առաջնորդներն ընդգծել են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների կառուցողական բնույթը և կառավարությունների ու պրոֆիլային գերատեսչությունների մակարդակում երկխոսության ակտիվացումը։

Կողմերը հաստատել են փոխշահավետ համագործակցության հետագա ընդլայնման տրամադրվածությունը»,- նշված է Կրեմլի հաղորդագրությունում։

Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմը չի հստակեցնում, թե ում նախաձեռնությամբ է կայացել հեռախոսազրույցը։ Ալիևն ու Պուտինը զրուցել են Ռուսաստանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի միջև կայացած հեռախոսազրույցից մեկ օր անց։

Պուտին-Փաշինյան զրույցը կազմակերպվել էր հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։


XS
SM
MD
LG