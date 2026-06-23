Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ՊՆ-ն հաստատում է՝ զինծառայող է վիրավորել. որտեղ և ինչ հանգամանքներում՝ չեն մանրամասնում

Պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ զինծառայող է վիրավորել, բայց որտեղ և ինչ հանգամանքներում, չեն մանրամասնում:

«Զինծառայողը վիրահատվել է, գտնվում է բժիշկների հսկողության ներքո, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Առողջության և զինծառայողի այլ անձնական տվյալներ չենք կարող հաղորդել, քանի որ համապատասխան օրենքները (անձնական տվյալների և բժշկական գաղտնիքի մասին) թույլ չեն տալիս», - «Ազատությանը» հայտնել է ռազմական գերատեսչության խոսնակը:

Ըստ մամուլի՝ դեպքը տեղի է ունեցել Փամբակում՝ վարժանքների ժամանակ:

XS
SM
MD
LG