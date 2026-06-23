ՊՆ-ն հաստատում է՝ զինծառայող է վիրավորել. որտեղ և ինչ հանգամանքներում՝ չեն մանրամասնում

Պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ զինծառայող է վիրավորել, բայց որտեղ և ինչ հանգամանքներում, չեն մանրամասնում:
«Զինծառայողը վիրահատվել է, գտնվում է բժիշկների հսկողության ներքո, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Առողջության և զինծառայողի այլ անձնական տվյալներ չենք կարող հաղորդել, քանի որ համապատասխան օրենքները (անձնական տվյալների և բժշկական գաղտնիքի մասին) թույլ չեն տալիս», - «Ազատությանը» հայտնել է ռազմական գերատեսչության խոսնակը:
Ըստ մամուլի՝ դեպքը տեղի է ունեցել Փամբակում՝ վարժանքների ժամանակ:
Պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ զինծառայող է վիրավորել, բայց որտեղ և ինչ հանգամանքներում, չեն մանրամասնում: