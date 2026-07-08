Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պետդուման ներգաղթյալների համար տուրքերը շեշտակի ավելացնող օրենք է ընդունել

Ռուսաստանի Պետդումայի նիստ, արխիվ
Ռուսաստանի Պետդումայի նիստ, արխիվ

Ռուսաստանի Պետդուման ներգաղթյալների վերաբերյալ նոր օրենք է ընդունել, որով շեշտակի ավելացվում են հարկային տուրքերը։ Ըստ այդմ,12 անգամ բարձրացվում է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար սահմանված վճարի չափը՝ 4200 ռուբլու փոխարեն միգրանտները այժմ 50 հազար ռուբլի կվճարեն ՌԴ քաղաքացիության համար: 8 անգամ բարձրացվում է ժամանակավոր բնակության իրավունք ստանալու արժեքը՝ 1920-ի փոխարեն՝ 15 հազար ռուբլի, մշտական բնակության տուրքն էլ բարձրանում է հինգ անգամ՝ 6 հազարից հասնելով մինչև 30 հազար ռուբլու։

Օրենքն այս վճարներից ազատում է մի խումբ օտարերկրացիների, այդ թվում՝ նրանց, ովքեր ՌԴ նախագահի հրամանով դասվել են Ռուսաստանի համար հետաքրքրություն ներկայացնող անձանց շարքում կամ որոնք պայմանագիր են կնքել զինված ուժերի հետ՝ Ուկրաինայի դեմ պատերազմին մասնակցելու համար։


XS
SM
MD
LG