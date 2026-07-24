Պենտագոնը ԱՄՆ ազգային անվտանգության սպառնալիք է ճանաչել ՌԴ 33 կրթական և գիտական հաստատություն

Պենտագոնը հրապարակել է արտասահմանյան հաստատությունների թարմացված ցուցակը, որոնք, ըստ ԱՄՆ ռազմական գերատեսչության, «խնդրահարույց գործունեությամբ» են զբաղվում և սպառնալիք են ներկայացնում Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության համար: Ցուցակում ընդգրկվել են Չինաստանում, Ռուսաստանում և Իրանում գործող 130 ակադեմիական և հետազոտական կազմակերպություններ:
«Ամերիկյան հետազոտողներին, ակադեմիական հաստատություններին և ճյուղային գործընկերներին խորհուրդ է տրվում ծայրաստիճան զգուշավորություն ցուցաբերել այս ցուցակում նշված որևէ հաստատության հետ համագործակցության, ֆինանսավորման կամ տվյալների փոխանակման հարցերը դիտարկելիս», - ասված է Պենտագոնի կայքէջում հրապարակված հաղորդագրությունում:
Մասնավորապես Ռուսաստանից ցանկում ներառված են 33 կրթական և գիտական հաստատություններ, որոնց թվում՝ Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանը, Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցը, Մոսկվայի Բաումանի անվան պետական տեխնիկական համալսարանը, Մոսկվայի ավիացիոն ինստիտուտը, Կուրչատովի, Սկոլկովոյի ինստիտուտները:
Ապրիլին հաղորդվել էր, որ Մոսկվայի Պետհամալսարանում օլիգարխ Օլեգ Դերիպասկայի ֆինանսական օժանդակությամբ բացվել է արհեստական բանականության ֆակուլտետ՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կրտսեր դստեր՝ Կատերինա Տիխոնովայի գլխավորությամբ, որը բուհում ղեկավարում է Արհեստական բանականության և ինտելեկտուալ համակարգերի հիմնախնդիրների հեռանկարային հետազոտությունների ինստիտուտը: