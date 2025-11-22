Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Փաշինյանը Լիբանանի Անկախության օրվա առթիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել վարչապետ Սալամին

Լիբանանի վարչապետ Նաուաֆ Սալամ, արխիվ
Լիբանանի վարչապետ Նաուաֆ Սալամ, արխիվ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լիբանանի Անկախության օրվա առթիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել այդ երկրի վարչապետ Նաուաֆ Սալամին:

Հայաստանի կառավարության լրատվականի փոխանցմամբ՝ ուղերձում մասնավորապես ասված է. - «Հայաստանը մեծապես կարևորում է Լիբանանի հետ բարեկամական հարաբերությունները՝ ձևավորված ամուր պատմական հիմքերի և ընդհանուր արժեքների վրա: Հավատացած եմ, որ համատեղ ջանքերի շնորհիվ մեզ կհաջողվի նոր մակարդակի բարձրացնել մեր երկրների միջև քաղաքական երկխոսությունը և համագործակցությունը` ի շահ մեր երկու բարեկամ երկրների և ժողովուրդների»։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG