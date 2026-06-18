Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

«Փաշինյանն արդեն գործ ունի ոչ թե 3, այլ 700 հազար գլխի հետ». Սամվել Կարապետյան

«Հավաքական ընդդմիության գլխավոր հարցը Փաշինյանի հեռացումն է, մեր երկրի, ժողովրդի նվաստացման պրոցեսի կանգնեցումը», - նախօրեին մի քանի լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցում հայտարարել է «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը:

Կարապետյանը չի հստակեցրել, թե արդյոք վերցնելո՞ւ են մանդատները և գնալո՞ւ են խորհրդարան, թե՝ ոչ: Միայն նշել է, որ այդ հարցը պետք է քննարկել ժողովորդի հետ՝ բաց, ուղիղ եթերում, ցույց տալով և՛ մանդատները վերցնելու, և՛ չվերցնելու մինուսներն ու պլյուսները: Ամեն դեպքում, 29 մանդատ ստացած դաշինքի առաջնորդը պնդել է՝ Փաշինյանի ցանկությունն է, որ իրենք մանդատները չվերցնեն:

Կարապետյանն ի պատասխան ընդդիմության հասեցին հնչող մեղադրանքներին, թե ընտրակաշառքով են ընտրվել, հենց Փաշինյանին է մեղադրել նույն կերպ ընտրվելու համար. - «Ով մեր կուսակացության կողմից ընտրակաշառաք թեկուզ 100 դոլար բաժանել է, նա Նիկոլ է, չկա այդպիսի բան»:

Հակադարձելով վարչապետ Փաշինյանի այն ձևակերպմանը, թե ջախջախելու է եռագլուխ ուժերին, Սամվել Կարապետյանն ասել է. - «Եռագլուխը չկա, արդեն մենք 500 հազար գլուխ ենք, ավելի ճիշտ 700 հազար գլուխ ենք, եթե հաշվենք փոքր կուսակցությունների ձայները, իրենք պետք է գործ ունենա ոչ թե 3 գլխի հետ, այլ 600-ից 700 հազար գլխի հետ: Եվ այդ գլուխները ամեն օր շատանալու են»:

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG