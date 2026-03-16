«Պարոն Ոչ ոքն ընդդեմ Պուտինի» ֆիլմն արժանացավ «Օսկար»-ի՝ որպես լավագույն վավերագրական ֆիլմ

«Պարոն Ոչ ոքն ընդդեմ Պուտինի» ֆիլմը, որը պատմում է Կրեմլի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմի դեմ լուռ դիմադրություն ցույց տվող երիտասարդ ռուս ուսուցչի մասին, մարտի 15-ին արժանացավ «Օսկար» մրցանակի՝ որպես լավագույն վավերագրական ֆիլմ։
«Պարոն Ոչ ոքն ընդդեմ Պուտինի» ֆիլմն այն մասին է, թե ինչպես ես կորցնում քո երկիրը, և այս տեսանյութի հետ աշխատելիս մենք տեսանք, որ դու կորցնում ես այն անթիվ-անհամար, փոքր հանցակցության գործողությունների պատճառով», - բեմում համառեժիսոր Պավել Տալանկինի հետ միասին ասաց ռեժիսոր Դեյվիդ Բորենշտեյնը։
«Երբ մենք դառնում ենք մեղսակից, երբ կառավարությունը մարդկանց է սպանում մեր խոշոր քաղաքների փողոցներում, երբ մենք ոչինչ չենք ասում, երբ օլիգարխները գրավում են լրատվամիջոցները և վերահսկում», - հավելեց նա։
Բորենշտեյնի և Տալանկինի կողմից ստեղծված ֆիլմում օգտագործվում է Տալանկինի կողմից երկու տարվա ընթացքում նկարահանված կադրերը՝ ցույց տալու, թե ինչպես է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կառավարությունը աշակերտներին ներշնչում պատերազմամետ քարոզչական գաղափարներ: Ֆիլմում տեսանկարահանողը նաև փաստագրում է իր նկատմամբ իրականացվող հետապնդումը և իր աքսորը։
Սա անհավանական է
Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած մրցանակաբաշխությունից առաջ Պավել Տալանկինն ասում էր. «Եթե երկու տարի առաջ ինձ ասեիք, որ ամեն ինչ այսպես կլինի, ես պարզապես կծիծաղեի ձեր դեմքին»։
«Դա իրական չէ, նման բաներ պարզապես չեն պատահում»։
Տալանկինը, որը հայտնի է նաև որպես Պաշա, 2024 թվականին փախել է Ռուսաստանից՝ իր հետ տանելով այն սկավառակները, որոնցում նկարահանվել էր վավերագրական ֆիլմը։