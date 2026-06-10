Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պակիստանյան հարվածներից Աֆղանստանում 13 զոհ կա, հայտնում է «Թալիբան»-ը

Քաբուլը՝ պակիստանյան հարվածներից հետո
Քաբուլը՝ պակիստանյան հարվածներից հետո

Աֆղանստանի երեք շրջանների վրա Պակիստանի հարվածներից հետո 13 մարդ է զոհվել, այդ թվում՝ 11 երեխա, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Աֆղանստանում իշխող «Թալիբան» խմբավորման խոսնակը։

Զաբիուլա Մուջահիդի խոսքով՝ խաղաղ բնակիչների տների ռմբակոծման պատճառով վիրավորվել է14 կին։

Պակիստանից մեկնաբանություն դեռ չկա, սակայն անվտանգային պաշտոնյաները Reuters-ին հայտնել են, որ Իսլամաբադը օդային հարվածներ է հասցրել այն վայրերին, որոնք, ըստ նրանց, «պակիստանցի զինյալների թաքստոցներ են և այլ օբյեկտներ, որոնք օգտագործվում են Պակիստանի դեմ»։

Իսլամաբադը Քաբուլին շարունակաբար մեղադրել է Պակիստանում հարձակումներ ծրագրող զինյալներին ապաստան տալու մեջ։ «Թալիբան»-ը հերքել է մեղադրանքները՝ իր հերթին հայտարարելով, որ Պակիստանում զինյալների գործունեությունն այդ երկրի ներքին խնդիրն է։

Նախկին դաշնակիցները փետրվարին արյունալի մարտեր էին վարել։ Մարտին փխրուն հրադադար հաստատվեց, իսկ հակամարտության կարգավորման համար միջնորդական ջանքեր է գործադրում Չինաստանը։

XS
SM
MD
LG