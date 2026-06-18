Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուշակով․ «Իրավիճակը ռազմաճակատում հօգուտ Ուկրաինայի չի փոխվել»

«Եվրոպայի պետություններն իրենց գործողությունները կառուցում են՝ ելնելով այն կեղծ թեզից, թե իրավիճակը ռազմաճակատում փոխվում է հօգուտ Ուկրաինայի»,- այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի ավագ օգնական Յուրի Ուշակովը։

«Եվրոպացիներն ակնհայտորեն պնդում են, որ պատերազմը հարկավոր է շարունակել»,- նշել է Ուշակովը Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։

Ուշակովի խոսքով՝ արևմտյան առաջնորդներն այժմ փորձում են ազդել ԱՄՆ ղեկավարի վրա՝ Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման հարցում նրա դիրքորոշումը փոխելու նպատակով։

«Ուկրաինական թեման ակտիվորեն քննարկվել է «Մեծ յոթնյակի» գագաթաժողովի ընթացքում։ Կարելի է ենթադրել, որ Թրամփին սնուցել են ոչ այնքան օգտակար, եթե չասենք՝ վնասակար գաղափարներով»,- նշել է Ուշակովը։


XS
SM
MD
LG