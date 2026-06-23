Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կայցելի Հայաստան. Politico

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ այցելել Հայաստան, հայտնում է Politico-ն՝ հղում անելով այցի ծրագրին ծանոթ երեք աղբյուրի:
Ըստ լրատվամիջոցի, պատվիրակության կազմում կլինի նաև ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը: Այցը նախատեսվում է հուլիսի -ին:
Ավելի վաղ Մարթա Կոսը հայտնել էր, որ հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան:
«Մենք տեսել ենք, որ երկիրը գտնվում է Ռուսաստանի կողմից ինտենսիվ և հետևողական ճնշման տակ. այցը աջակցության ուժեղ ազդանշան կհանդիսանա՝ հետևելով արդեն իսկ տրամադրված կոնկրետ աջակցությանը», - Politico-ին ասել է ԵՄ պաշտոնյան՝ անանում մնալու պայմանով:
Հունիսի 19-ին հայտնի դարձավ, որ Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանին հատկացրել է 34 միլիոն եվրո՝ մասնավոր հատվածի վրա Ռուսաստանի կողմից առևտրի սահմանափակումների հետևանքները մեղմելու նպատակով:
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Հայաստան էր ժամանել նաև մայիսին՝ Եվրոպական քաղաքական համայնքի (EPC) 8-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով: