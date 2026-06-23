Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կայցելի Հայաստան. Politico

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ այցելել Հայաստան, հայտնում է Politico-ն՝ հղում անելով այցի ծրագրին ծանոթ երեք աղբյուրի:

Ըստ լրատվամիջոցի, պատվիրակության կազմում կլինի նաև ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը: Այցը նախատեսվում է հուլիսի -ին:

Ավելի վաղ Մարթա Կոսը հայտնել էր, որ հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան:

«Մենք տեսել ենք, որ երկիրը գտնվում է Ռուսաստանի կողմից ինտենսիվ և հետևողական ճնշման տակ. այցը աջակցության ուժեղ ազդանշան կհանդիսանա՝ հետևելով արդեն իսկ տրամադրված կոնկրետ աջակցությանը», - Politico-ին ասել է ԵՄ պաշտոնյան՝ անանում մնալու պայմանով:

Հունիսի 19-ին հայտնի դարձավ, որ Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանին հատկացրել է 34 միլիոն եվրո՝ մասնավոր հատվածի վրա Ռուսաստանի կողմից առևտրի սահմանափակումների հետևանքները մեղմելու նպատակով:

Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Հայաստան էր ժամանել նաև մայիսին՝ Եվրոպական քաղաքական համայնքի (EPC) 8-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով:

XS
SM
MD
LG