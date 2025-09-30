Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուրալօղլու․ «Զանգեզուրի միացումը» կնպաստի ողջ տարածաշրջանի զարգացմանը

«Զանգեզուրի միացումը» կամրապնդի Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի տնտեսական կապերը», - այսօր հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն։

Թուրք նախարարի հայտարարությունը հնչել է Թյուրքական պետությունների կազմակերպության տրանսպորտային գերատեսչությունների ղեկավարների համաժողովի ընթացքում։ Նրա խոսքով՝ «Զանգեզուրի միացումը», - «կարագացնի սահմանների բացումը և դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորումը»։

«Զանգեզուրի երկաթուղային գծի ստեղծմամբ նոր ճանապարհ կստեղծվի, որը միմյանց կկապի Կասպից և Միջերկրական ծովերի ավազանները», -նշել է Ուրալօղլուն։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG