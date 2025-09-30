Ուրալօղլու․ «Զանգեզուրի միացումը» կնպաստի ողջ տարածաշրջանի զարգացմանը

«Զանգեզուրի միացումը» կամրապնդի Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի տնտեսական կապերը», - այսօր հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն։
Թուրք նախարարի հայտարարությունը հնչել է Թյուրքական պետությունների կազմակերպության տրանսպորտային գերատեսչությունների ղեկավարների համաժողովի ընթացքում։ Նրա խոսքով՝ «Զանգեզուրի միացումը», - «կարագացնի սահմանների բացումը և դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորումը»։
«Զանգեզուրի երկաթուղային գծի ստեղծմամբ նոր ճանապարհ կստեղծվի, որը միմյանց կկապի Կասպից և Միջերկրական ծովերի ավազանները», -նշել է Ուրալօղլուն։