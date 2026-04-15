Ուկրաինայի նախագահը ժամանել է Հռոմ՝ բանակցելու Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի հետ՝ փորձելով համոզել եվրոպացի դաշնակիցներին ուժեղացնել Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը ռուսական հարվածների դեմ։
«Այս պահին Ուկրաինայի գլխավոր դիվանագիտական առաջնահերթությունը հակաօդային պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունն է», - գրել է Վլադիմիր Զելենսկին X հարթակում։
Զելենսկին նաև փորձում է եվրոպական երկրներին ներգրավել PURL ծրագրում, որը թույլ է տալիս Ուկրաինային ստանալ ամերիկյան սպառազինություն՝ եվրոպական ֆինանսավորմամբ։
Իտալիան արդեն մատակարարել է զենք, այդ թվում՝ ֆրանս-իտալական SAMP/T հակաօդային պաշտպանության համակարգը, սակայն դեռ չի միացել PURL ծրագրին։