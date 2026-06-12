Ուկրաինայի դեմ պատերազմի սկզբից ի վեր զոհվել է 226,055 ռուս զինծառայող, այդ թվում՝ առնվազն 200 18-ամյա ռուսներ։ Զոհվածներին նույնականացրել են BBC-ի ռուսական ծառայության, Mediazona-ի լրագրողները և կամավորների թիմը՝ օգտվելով բաց աղբյուրներից։
2026-ի մայիսի 1-ին ռազմաճակատում զոհվեց 18-ամյա Ալիշեր Սվիրինը՝ 2008-ին ծնված առաջին զինծառայողը, որը զոհվեց։ Նրա 14 տարին լրացել էր Ուկրաինա ռուսական լայնածավալ ներխուժումից ընդամենը մի քանի օր առաջ։
Լրագրողները ճշգրիտ չգիտեն, թե երբ է Սվիրինը մեկնել ռազմաճակատ։ Նրանք նշում են, որ հաշվի առնելով նրա տարիքը՝ նա, հավանաբար, ռազմաճակատում անցկացրել է ոչ ավելի, քան երեք ամիս։ Նրան հուղարկավորել են մայիսի 28-ին Պավլով Պոսադի գերեզմանատանը։
Հաստատված զոհերի ամենամեծ մասը կամավորներն են՝ գրեթե 83 հազար, որին հաջորդում են անհետ կորած մարտիկները՝ 49 հազար մարդ, պայմանագրային զինծառայողները՝ 46 հազար, գերիները՝ 25,5 հազար և զորակոչված զինվորները՝ 19 հազար։
Կամավորների շրջանում զոհերի բարձր մակարդակը պայմանավորված է նրանով, որ նրանց մեծ մասը միայն նվազագույն ուսուցում է անցնում, որը տևում է միջինը երկու շաբաթ, իսկ ոմանք ուղարկվում են ռազմաճակատ՝ պայմանագիր կնքելուց մի քանի օր անց։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարության հաղորդակցության շտաբի տնօրեն Անն Քիստ-Բատլերը նախկինում իր առաջին հրապարակային դասախոսության ժամանակ հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Ռուսաստանի կորուստները մոտենում են 500,000-ի։
BBC-ի ռուսական ծառայությունը նշում է, որ հաշվի առնելով այն փորձագետների կարծիքը, ովքեր նշում են, որ բաց տվյալների վերլուծությունը ներառում է մահացությունների ընդհանուր թվի մոտ 45-65%-ը, ռուս զինվորականների զոհերի թվի վերին սահմանը կարող է հասնել 497,000-ի, այսինքն՝ մոտենալ Քիստ-Բատլերի գնահատականին։