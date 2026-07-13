Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուկրաինայի դաշնակիցները հավաքվում են Փարիզում. ՌԴ-ի նկատմամբ ճնշումը կմեծանա

Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը և Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին Ելիսեյան պալատում, 2026 թվականի հունվարի 6-ին
Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը և Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին Ելիսեյան պալատում, 2026 թվականի հունվարի 6-ին

Ուկրաինայի դաշնակիցներն այսօր հերթական հավաքն են անցկացնում Փարիզում՝ վերահաստատելու աջակցությունը Կիևին և ուժեղացնելու ճնշումը Ռուսաստանի նկատմամբ, հայտնել է Ֆրանսիայի նախագահի աշխատակազմը։

«Կամավորների կոալիցիայի» գագաթնաժողովը, որը նախաձեռնել են Ֆրանսիան և Միացյալ Թագավորությունը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից հետո, նպատակ ունի առաջ մղել հրադադարի ու խաղաղ բանակցությունների վերսկսման հնարավորությունները, անցած շաբաթավերջին հայտարարել էր Ելիսեյան պալատը։

Պաշտոնական Փարիզի հավաստմամբ՝ գագաթնաժողովում կհայտարարվի, որ Ուկրաինայի համար նախատեսված բազմազգ ուժերը լիովին պատրաստ են տեղակայվել ռազմական գործողությունների ավարտից հետո։ Վաշինգտոնը, որը բացառել է ամերիկյան ցամաքային զորքերի տեղակայումը, պաշտոնապես «Կամավորների կոալիցիայում» չէ, սակայն ներգրավված կլինի հնարավոր հրադադարի վերահսկման գործընթացում։

XS
SM
MD
LG