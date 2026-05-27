Ուկրաինան Storm Shadow հրթիռներ է կիրառել, հայտնում է ռուսական կողմը

Վաղ առավոտյան Ղրիմի Սևաստոպոլի նավահանգստում հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներն ավելի քան 20 ուկրաինական անօդաչու են վնասազերծել, տեկլեգրամյան ալիքում գրել է քաղաքի ռուսական կառավարիչ Միխայիլ Ռազվոժաևը՝ ավելացնելով, որ Ուկրաինան օգտագործել է Storm Shadow հրթիռներ։
Ղրիմի պաշտոնյայի խոսքով՝ նախնական տվյալներով տուժածներ չկան, միայն մի քանի շինություն, այդ թվում՝ Կենտրոնական բանկի տարածաշրջանային գրասենյակը և ութ հարկանի բնակելի շենք են վնասվել։
Storm Shadow հրթիռները ֆրանսիական և բրիտանական համատեղ կոնսորցիումն է արտադրում: Մոսկվան ավելի վաղ ԱԳՆ էր հրավիրել Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի դեսպաններին՝ բողոք հայտնելու Ուկրաինայի կողմից այդ զինատեսակների կիրառման վերաբերյալ։
Հղում անելով Պաշտպանության նախարարությանը՝ Interfax-ը գրում է, որ ռուսական ուժերը գիշերը 140 ԱԹՍ են խոցել։
Ռուսաստանն իր հերթին վերջին օրերին գործադրել է «Օրեշնիկ» գերձայնային բալիստիկ հրթիռը։
Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի և Զապորոժիեի շրջաններում ռուսական հարվածներից 21 մարդ է վիրավորվել՝ Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտնում են տեղական իշխանությունները։