Ուկրաինան ու Ռուսաստանը գերիներ են փոխանակել

Պատերազմ Ուկրաինայում, արխիվ

Ուկրաինան ու Ռուսաստանն գերիներ են փոխանակել՝ 193-ը 193-ի դիմաց:

ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հավելել է, որ ներկայումս ռուս զինծառայողները գտնվում են Բելառուսի տարածքում, որտեղ նրանց ցուցաբերվում է անհրաժեշտ հոգեբանական և բժշկական օգնություն:

Բոլոր ռուս զինծառայողները կտեղափոխվեն ՌԴ՝ բուժհաստատություններում բուժում և վերականգնում անցնելու համար:

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի տեղեկացմամբ՝ գերիներից մի քանիսը, որոնց թվում են զինվորներ, սահմանապահներ և ոստիկաններ, վնասվածքներ են ստացել, իսկ մյուսներին Ռուսաստանում քրեական մեղադրանքներ են առաջադրվել:

Նշվում է, որ ԱՄՆ-ն և ԱՄԷ-ն մարդասիրական բնույթի միջնորդական ջանքեր են գործադրել այս փոխանակման համար:

