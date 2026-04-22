Ուկրաինան խնդրել է Թուրքիային հյուրընկալել Զելենսկի-Պուտին հանդիպումը. ԱԳ նախարար

Ուկրաինան դիմել է Թուրքիային՝ հյուրընկալելու նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և նրա ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի միջև հանդիպումը, այս մասին հայտարարել է երկրի գլխավոր դիվանագետը՝ նշելով, որ Կիևը փորձում է նոր թափ հաղորդել կանգ առած խաղաղ բանակցություններին։
Reuters-ի փոխանցմամբ՝ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան հայտարարել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է քննարկել Պուտինի հետ հանդիպման համար ցանկացած այլ վայր՝ բացի Բելառուսից և Ռուսաստանից, ինչը նախագահ Զելենսկին բազմիցս է ասել: Սիբիհան հավելել է. «Եթե ՌԴ-ից և Բելառուսից բացի մեկ այլ երկիր կազմակերպի նման հանդիպում, մենք կգնանք»։
Ուկրաինայի արտգործնախարարը չի նշել, թե հանդիպման առաջարկին ինչպես է արձագանքել Անկարան:
Ավելի վաղ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ «Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպումը կարող է կայանալ միմիայն Մոսկվայում»: Ուկրաինայի առաջնորդը հայտարարել էր, որ չի մեկնի Մոսկվա: