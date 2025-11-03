Ուկրաինան հակաօդային պաշտպանության համար ստացել է Patriot զենիթահրթիռային համակարգեր, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
«Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Գերմանիային և անձամբ կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին այս համատեղ քայլի համար։ Ձեռք բերված պայմանավորվածություններն այժմ կյանքի են կոչվել», - Telegram-ում գրել է Զելենսկին։
Նոյեմբերի 1-ին «Գերմանիայի օգնություն Ուկրաինային» նախագիծը X սոցիալական ցանցում հայտարարեց, որ Ուկրաինան «առաջիկա օրերին» կստանա երկու Patriot համակարգ։ Մատակարարումը ֆինանսավորվել է Դանիայի, Լիտվայի և Նորվեգիայի կողմից։
Հուլիսին Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը խոսել էր, որ Ուկրաինան հինգ Patriot համակարգերի կարիք ունի։ Միևնույն ժամանակ, The Washington Post-ը հաղորդեց, որ Գերմանիան արդեն երեք համակարգ է մատակարարել Ուկրաինային։ Պիստորիուսը ավելի ուշ հայտարարեց, որ Բեռլինը պատրաստ է տրամադրել ևս երկուսը։
Ամռանը Զելենսկին Միացյալ Նահանգներին խնդրել էր Ուկրաինայի զինված ուժերին տրամադրել 10 Patriot հրթիռային համակարգ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, իր հերթին, հայտարարել էր 17 համակարգ մատակարարելու իր պատրաստակամության մասին՝ ընդգծելով, որ եվրոպական երկրները կհոգան ծախսերը։
Ռուսաստանը դեմ է Ուկրաինային ցանկացած ռազմական օգնության տրամադրմանը։ Կրեմլը շեշտում է, որ ոչ մի աջակցություն մարտադաշտում իրավիճակը չի փոխի կամ չի խոչընդոտի իր հայտարարած նպատակների իրականացմանը։
Ուկրաինան Գերմանիայից Patriot ՀՕՊ համակարգեր է ստացել
