Որոշ եվրոպական օդանավակայանների աշխատանքը դեռ ամբողջությամբ չի վերականգնվել

Լոնդոնի «Հիթրոու» օդանավակայանը
Լոնդոնի «Հիթրոու» օդանավակայանը

Եվրոպայի խոշորագույն օդանավակայաններից մի քանիսը, որոնց գործունեությունը խաթարվել էր ավիաընկերությունների վրա կիբերհարձակման հետևանքով, դեռ չեն վերականգնել բնականոն աշխատանքը:

Բրյուսելն ավելի վաղ դիմել էր ավիաընկերություններին՝ խնդրելով երկուշաբթի օրը նախատեսված թռիչքների կեսը չեղարկել շարունակվող խնդիրների պատճառով։

Ուրբաթ օրը հաքերները հարձակվել էին գրանցման և տոմսերի վերահսկման համակարգեր մատակարարող Collins Aerospace ընկերության վրա՝ խափանելով Լոնդոնի «Հիթրոու» (Եվրոպայի ամենաբեռնված օդանավակայանը), Բեռլինի և Բրյուսելի օդանավակայանների աշխատանքը։

Չնայած կիրակի օրը, ըստ օդանավակայանների պաշտոնյաների և տվյալների, Բեռլինում և Հիթրոուում իրավիճակը զգալիորեն թեթևացել էր, ուշացումները և չեղարկումները դեռ շարունակվում էին։


