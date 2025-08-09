ՆԱՏՕ-ն ողջունում է վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները

Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ողջունել է օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կնքված հռչակագիրը։ Այս մասին X-ի իր օգտահաշվում գրել է դաշինքի մամուլի քարտուղար Էլիսոն Հարթը։
«Մենք ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից խաղաղության հաստատման ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացը և այն դերակատարությունը, որ այդ գործում ունեցել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Սա նշանակալի քայլ է կարգավորման գործընթացի և տարածաշրջանային անվտանգության ուղղությամբ», - նշել է ՆԱՏՕ-ի խոսնակը։
Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը Հայաստանի, Ադրբեջանի և ԱՄՆ ղեկավարների ներկայությամբ նախաստորագրել են «Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին» համաձայնագիրը։ Երեք երկրների ղեկավարները Վաշինգտոնում կայացած հանդիմանը ստորագրեցին վաշինգտոնյան փաստաթղթերը: