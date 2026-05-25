ՆԱՏՕ-ի խոշոր երկրները մերժել են Ուկրաինային ՀՆԱ-ի 0,25%-ը հատկացնելու գաղափարը

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հանդիպումը։ Կիև, 2026թ., փետրվարի 3
ՆԱՏՕ-ի հինգ խոշոր երկրներ՝ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան, Իտալիան և Կանադան, չեն սատարել Էստոնիայի առաջարկը, որով նախատեսվում էր Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրներին պարտավորեցնել Ուկրաինային ռազմական օգնության համար հատկացնել իրենց Համախառն ներքին արդյունքի՝ ՀՆԱ-ի առնվազն 0,25%-ը։ Այդ մասին գրում է բրիտանական The Telegraph պարբերականը՝ հղում անելով ՆԱՏՕ-ի աղբյուրներին։

Պարբերականի տվյալներով՝ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն, որը դաշնակիցների քննարկմանն էր ներկայացրել էստոնական առաջարկը, ընդունել է, որ նախաձեռնությունը չի հաստատվի Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում՝ մի շարք դաշնակիցների աջակցության բացակայության պատճառով։

Գաղափարն աջակցել են այն երկրները, որոնք արդեն իսկ Ուկրաինայի աջակցության համար հատկացնում են իրենց ՀՆԱ-ի ավելի քան 0,25%-ը։

Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի և Իտալիայի նման խոշոր երկրների աջակցության բացակայության պայմաններում նախաձեռնությունը գործնականում հաստատման հնարավորություն չունի։

The Telegraph-ը նշում է, որ Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինայի աջակցությանը հատկացնում է երկրի ՀՆԱ-ի մոտ 0,1%-ը․ բացարձակ թվերով դա զգալի գումար է՝ հաշվի առնելով բրիտանական տնտեսության ծավալները։

Սակայն Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան և Կանադան, չնայած Ուկրաինային ցուցաբերվող իրենց հստակ աջակցության մասին հայտարարություններին, էապես հետ են մնում։

Հոդվածում ԱՄՆ-ի և Գերմանիայի դիրքորոշման մասին չի նշվում։

