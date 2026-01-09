Մատչելիության հղումներ

ՆԱՏՕ. «Ադրբեջանական բանակի կարողությունների մեծացումը մեր գործընկերության կարևոր ուղղություններից է»

Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գրասենյակի ղեկավար Ալեքսանդր Վիննիկով, արխիվ
«Ադրբեջանական բանակի կարողությունների մեծացումը Բաքվի հետ մեր գործընկերության կարևոր ուղղություններից մեկն է», - APA գործակալության հետ զրույցում նշել է Հարավային Կովկասում դաշինքի գրասենյակի ղեկավար Ալեքսանդր Վիննիկովը։

Նրա խոսքով՝ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի նպատակներից ևս մեկը ՆԱՏՕ-ի ուժերի և Ադրբեջանի զինված ուժերի «համատեղելիության ամրապնդումն է»։

«Ադրբեջանը ՆԱՏՕ-ի հավատարիմ գործընկերն է։ Բաքուն անդամ պետություններից շատերի հետ համագործակցում է տարբեր ասպարեզներում՝ բարեփոխումներ անվտանգության և պաշտպանության ոլորտներում, պայքար ահաբեկչության դեմ և կիբեռանվտանգություն», - նշել է Վիննիկովը։


