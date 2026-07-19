Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մուրացանի փողոցում տեղի ունեցած զինված միջադեպով կա ձերբակալված. ՔԿ

Արխիվային լուսանկար
Արխիվային լուսանկար

Երևանի Մուրացանի փողոցում նախօրեին տեղի ունեցած զինված միջադեպով կա ձերբակալված, հայտնում են Քննչական կոմիտեից:

«Սպանության, սպանության փորձի, հրազենի ապօրինի շրջանառության դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 1 անձ ձերբակալվել է»,- «Ազատությանը» փոխանցեցին Քննչական կոմիտեից։

Ներքին գործերի նախարարությունը երեկ հաղորդել էր, որ Երևանում Մուրացանի փողոցում հուլիսի 18-ի երեկոյան կրակոցներ են հնչել, ինչի հետևանքով կա զոհ։

«Ձեռնարկվում են անհետաձգելի օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ»,- հայտնել էին Ոստիկանությունից։

Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով՝ վերջին հինգ տարիներին հանրապետությունում հանցավորության ցուցանիշները զգալի աճ են արձանագրել․ ավելացել են թե՛ ընդհանուր հանցագործությունների, թե՛ հրազենի կիրառմամբ դեպքերի, թե՛ սպանությունների թվերը։

Եթե 2020-ին հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների թիվը 26 468 էր, ապա 2025 թվականին այդ ցուցանիշը հասել է 46 337-ի։ Այսպիսով, վերջին հինգ տարիների ընթացքում հանցագործությունների ընդհանուր թիվն աճել է շուրջ 75 տոկոսով։

Ըստ Վիճակագրական կոմիտեի՝ 83 տոկոսով էլ վերջին 5 տարիներ ընթացքում աճել է հրազենով հանցագործությունների թիվը: 2020-ին այդպիսի 83 դեպք էր գրանցվել, 2025-ին՝ 152:


XS
SM
MD
LG