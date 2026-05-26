Մոսկվան և Բաքուն համաձայնեցնում են Բայրամովի այցի ժամկետները

«Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը կարող է Մոսկվա ժամանել արդեն հուլիս ամսին»,- ադրբեջանական Report կայքի լրագրողի հետ զրույցում հայտարարել է Բաքվում Ռուսաստանի դեսպան Միխաիլ Եվդոկիմովը։
«Երկու նախարարները՝ թե Սերգեյ Լավրովը, և թե Ջեյհուն Բայրամովը, շատ հագեցած աշխատանքային գրաֆիկ ունեն, ուստի այժմ կողմերը համաձայնեցնում են այցի կոնկրետ ժամկետները»,- նշել է դեսպանը։
Եվդոկիմովը նաև չի բացառել, որ առաջիկա ամիսներին այցով Բաքու կարող է մեկնել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելոուսովը։
Եվդոկիմովի խոսքով՝ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը Բաքու կարող է ժամանել սեպտեմբերի սկզբին՝ այստեղ նախատեսված ADEX միջազգային ռազմական ցուցահանդեսին մասնակցելու նպատակով։