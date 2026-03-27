Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մոսկվան օսկարակիր «Պարոն Ոչ ոքը Պուտինի դեմ» ֆիլմի հերոսին ճանաչել է արտասահմանյան գործակալ

Ռուսաստանը «Օսկար» մրցանակի արժանացած «Պարոն Ոչ ոքը Պուտինի դեմ» վավերագրական ֆիլմի ուսուցչին և գլխավոր հերոսին ճանաչել է արտասահմանյան գործակալ։ Տեղեկատվությունը հրապարակված է Արդարադատության նախարարության կայքէջում։

Պավել Տալանկինը, որ վերջերս «Օսկար» մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել էր «Լավագույն վավերագրական ֆիլմ» մրցանակին, երկու տարվա ընթացքում նկարահանված կադրերում դետալ առ դետալ պատմում է՝ ինչպես է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կառավարությունն աշակերտներին ներշնչում պատերազմամետ քարոզչական գաղափարներ:

Տալանկինը 2024 թվականին է հեռացել Ռուսաստանից՝ իր հետ տանելով Կրեմլի քիմքին տհաճ և սկավառակներում թաքցված ֆիլմը։


XS
SM
MD
LG