Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մոլդովան մեծացնում է պաշտպանության ծախսերը

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Մոլդովա, Քիշնև, արխիվ
Մոլդովա, Քիշնև, արխիվ

Մոլդովայի կառավարությունը նախատեսում է մինչև 2030 թվականը պաշտպանության ծախսերը հասցնել երկրի համախառն ներքին արդյունքի 1 տոկոսի։

Այդ մասին նշված է 2026–2030 թվականների պաշտպանության նախարարության մշակած Ազգային պաշտպանության ռազմավարության իրականացման ծրագրի նախագծում։ Փաստաթուղթը նախատեսում է բարձրացնել երկրի դիմակայունությունը, արդիականացնել զինված ուժերը, զարգացնել ռազմական կարողությունները, ներդրումներ կատարել ռազմավարական ենթակառուցվածքներում և կիբեռանվտանգության ոլորտում, ինչպես նաև ընդլայնել համագործակցությունը միջազգային գործընկերների հետ։

Երկրի առջև ծառացած հիմնական սպառնալիքների շարքում փաստաթղթի հեղինակները նշում են Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը և դրա՝ Մոլդովայի սահմաններին տարածվելու վտանգը, ռուսական ռազմական ներկայությունը Մերձդնեստրի շրջանում, հիբրիդային հարձակումները, ապատեղեկատվական արշավները և կիբերհարձակումները։

Ըստ Stockholm International Peace Research Institute-ի և պաշտոնական տվյալների՝ Մոլդովայի պաշտպանության ծախսերը այս պահին կազմում են շուրջ 2 միլիարդ մոլդովական լեյ (մոտ 115 միլիոն ԱՄՆ դոլար), ինչը համարժեք է ՀՆԱ-ի 0.6–0.65 տոկոսին։


XS
SM
MD
LG