Մոլդովան մեծացնում է պաշտպանության ծախսերը

Մոլդովայի կառավարությունը նախատեսում է մինչև 2030 թվականը պաշտպանության ծախսերը հասցնել երկրի համախառն ներքին արդյունքի 1 տոկոսի։
Այդ մասին նշված է 2026–2030 թվականների պաշտպանության նախարարության մշակած Ազգային պաշտպանության ռազմավարության իրականացման ծրագրի նախագծում։ Փաստաթուղթը նախատեսում է բարձրացնել երկրի դիմակայունությունը, արդիականացնել զինված ուժերը, զարգացնել ռազմական կարողությունները, ներդրումներ կատարել ռազմավարական ենթակառուցվածքներում և կիբեռանվտանգության ոլորտում, ինչպես նաև ընդլայնել համագործակցությունը միջազգային գործընկերների հետ։
Երկրի առջև ծառացած հիմնական սպառնալիքների շարքում փաստաթղթի հեղինակները նշում են Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը և դրա՝ Մոլդովայի սահմաններին տարածվելու վտանգը, ռուսական ռազմական ներկայությունը Մերձդնեստրի շրջանում, հիբրիդային հարձակումները, ապատեղեկատվական արշավները և կիբերհարձակումները։
Ըստ Stockholm International Peace Research Institute-ի և պաշտոնական տվյալների՝ Մոլդովայի պաշտպանության ծախսերը այս պահին կազմում են շուրջ 2 միլիարդ մոլդովական լեյ (մոտ 115 միլիոն ԱՄՆ դոլար), ինչը համարժեք է ՀՆԱ-ի 0.6–0.65 տոկոսին։