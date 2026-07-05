Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Միշուստինը Եկատերինբուրգում կհանդիպի Փաշինյանի հետ

Արխիվ
Արխիվ

Ռուսաստանի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինը կհանդիպի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, TASS-ի փոխանցմամբ՝ հայտնում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։

Հաղորդվում է, որ Միշուստինը «Իննոպրոմ» միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսի շրջանակում մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է նախատեսել, որին կմասնակցեն ԵԱՏՄ երկրների կառավարությունների ղեկավարները։ Նշվում է, որ հենց այս շրջանակում տեղի կունենա վարչապետ Փաշինյանի հետ բանակցությունները:

Բացի այդ, Ռուսաստանի վարչապետը առանձին հանդիպումներ կունենա Բելառուսի և Ղրղզստանի վարչապետների հետ։

Հայաստանի կառավարությունից հանդիպման վերաբերյալ առայժմ չի հաղորդվում:

Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հուլիսի սկզբին Նիկոլ Փաշինյանի և Միխայիլ Միշուստինի միջև հեռախոսազրույց էր կայացել: Ավարտին կողմերը նույնաբովանդակ հաղորդագրություն էին տարածել, ըստ որի՝ «Քննարկվել են ռուս-հայաստանյան փոխգործակցությունը առևտրատնտեսական, գիտական, տեխնոլոգիական, մշակութային և հումանիտար ոլորտներում»։ Զրույցը տեղի էր ունեցել հայկական ապրանքների ներկրման հարցում Ռուսաստանի սահմանած սահմանափակումների ու հայ-ռուսական լարվածության ֆոնին։

Փաշինյանն ու Միշուստինը վերջին անգամ հանդիպել են 2025 թվականի ամռանը Ալթայում՝ միջազգային բնապահպանական համաժողովի շրջանակում։

XS
SM
MD
LG