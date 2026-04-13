Միրզոյանը վաղը կմեկնի Բրյուսել

Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ապրիլի 14-ին աշխատանքային այցով կգտնվի Բրյուսելում:

ԱԳՆ-ից հաղորդում են, որ նախատեսված են հանդիպումներ ԵՄ գործընկերների, այդ թվում՝ բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասի հետ։

Թե որն է այցի օրակարգը, հաղորդագրության մեջ նշված չէ:

Միրզոյանն ապրիլի 7-ին հեռախոսով զրուցել էր Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Կալլասի հետ։

Նրանք քննարկել էին ՀՀ-ԵՄ գործընկերության ռազմավարական օրակարգի աշխատանքները, անդրադարձել առաջիկա բարձրաստիճան այցերի և միջոցառումների օրակարգային հարցերին և նախաձեռնություններին:

