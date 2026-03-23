Միրզոյանը հայտարարեց, որ ԱԱԾ-ին մասնագիտական աջակցություն է հայտնել

Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր հայտարարեց, որ ժամանակին փորձագիտական աջակցություն է տրամադրել Ազգային անվտանգության ծառայությանը:
«Շատ որոշակի տարեթվի Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ-ն ինձ՝ որպես որոշակի կոնկրետ ոլորտում փորձագետի, դիմել է օգնության համար, փորձագիտական աջակցության: Ես, լինելով խիստ ընդդիմադիր քաղաքացի և ակտիվ ընդդիմադիր գործողություններին մասնակցող, այնուամենայնիվ, համարել եմ, որ սա իշխանությունների մասին չէ, Հայաստանի մասին է, համաձայնություն եմ հայտնել մասնագիտական օգտակար լինելու», - լրագրողների հետ զրույցում ասաց նա։
Միրզոյանի խոսքով՝ կարճ ժամանակ անց ավարտվել է համագործակցությունը:
Վատիկանում ՀՀ նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը 2021-ին հայտարարել էր, որ Արարատ Միրզոյանը կրկնակի գործակալ է: Նա պնդել էր, որ Միրզոյանը 2005 թվականից հանդիսանում է Թուրքիայի գործակալ և տարիներ շարունակ Թուրքիային վաճառել է Հայաստանի գաղտնիքները: Նրա խոսքով՝ երբ Հայաստանի ԱԱԾ-ն հայտնաբերել է Միրզոյան-Թուրքիա կապը, նրան պարտադրել է «դառնալ «двойной агент»»: