Միրզոյան. «Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօր աշխատում են ապաշրջափակման ուղղությամբ»

Armenia- Ararat Mirzoian- Minister of Foreign Affairs, Question and answer session between the RA Government and National Assembly took place at the RA National Assembly in Yerevan
Armenia- Ararat Mirzoian- Minister of Foreign Affairs, Question and answer session between the RA Government and National Assembly took place at the RA National Assembly in Yerevan

«Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօր աշխատում են ապաշրջափակման ուղղությամբ»,- այսօր խորհրդարանում Ազգային ժողով-կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը՝ նշելով, որ առաջիկայում շփումները կինտենսիվանան նաև ամերիկյան գործընկերների հետ՝ հասկանալու համար
Հայաստանի երկաթուղու, մյուս ենթակառուցվածքների հետ կապված տեխնիկական պայմանները:

«Մենք ասել ենք, որ ոչինչ համաձայնեցված չէ բացի նրանից, ինչ գրված ու հրապարկված է, հետևաբար բազմաթիվ տեխնիկական պայմաններ կան , որ դեռ պետք է բանակցվեն: Մեր շահն է հնարավորինս արագ իրականացնել գործընթացը և հնարավորինս արագ հասնել ապաշրջափակման:
Մարդիկ միշտ ասում են՝ Ադրբեջանի անցում Հայաստանով դեպի Նախիջևան, բայց ճիշտ նույն չափով, ճիշտ նույն աստիճանի, նույն պայմաներով մենք ենք ապաշարջփակվում», - հայտարարեց արտգործնախարարը:

Արարատ Միրզոյանը ևս մեկ անգամ շեշտեց՝ ապաշրջափակումը իրականցվելու Է այն սկզբունքների համաձայն, որոնք ստորագրել են Ադրբեջանի հետ. «Տարածքային ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության, ինքնիշխանության, իրավազորության շրջանակներում և փոխադարձության սկզբունքների համաձայն: Աշխատում ենք ամերիկյան կողմի հետ, ադրբեջանական կողմի հետ նորից աշխատում ենք ապաշրջափակում...սահամանազատման գործում կարող են նորություններ լինել», - հավելեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը:

