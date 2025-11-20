Մատչելիության հղումներ

Միգրանտները ՌԴ-ում 5 տարի օրինական աշխատելու դեպքում միայն կստանան անվճար բժշկական ապահովագրություն

Ռուսաստանի Պետդուման այսօր վերջնական ընթերցմամբ ընդունել է միգրանտների վերաբերյալ հերթական օրենքը, ըստ որի նրանք անվճար բժշկական ապահովագրության իրավունք կստանան միայն 5 տարի շարունակ Ռուսաստանում օրինական աշխատելու դեպքում։

Մինչ այդ ապահովագրությունը տրամադրվում էր աշխատանքային երեք տարվա ստաժի դեպքում։

«Նրանք, ովքեր գալիս են մեր երկիր աշխատելու և ցանկանում են օգտվել բարձր մակարդակի սոցիալական երաշխիքներից, պետք է վաստակեն դա՝ ազնիվ և օրինական աշխատանքով»,- գրել է Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։

