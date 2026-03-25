Մեծ Բրիտանիան և Թուրքիան հակաօդային պաշտպանության համաձայնագիր են ստորագրել

Մեծ Բրիտանիան և Թուրքիան ստորագրել են բազմամիլիարդ ֆունտ արժողությամբ նոր համաձայնագիր, որը մաս է կազմում անցյալ տարի կողմերի միջև կնքված 8 միլիարդ ֆունտ արժողությամբ Typhoon մարտական ինքնաթիռների գործարքի:
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, որ նոր պայմանագիրը նախատեսում է Մեծ Բրիտանիայում թուրք օդաչուների և տեխնիկական անձնակազմի ուսուցում։ Ուսուցողական սարքավորումներն ապահովելու են այնպիսի պաշտպանական ընկերություններ, ինչպիսիք են BAE Systems, Leonardo UK, MBDA, Rolls-Royce և Martin-Baker-ը։
Մեծ Բրիտանիայի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներ Ջոն Հիլիին և Յաշար Գյուլերը համաձայնագիրը ստորագրել են Լոնդոնում։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն այս գործընթացը որակել է Թուրքիայի մասնակցության հաջորդ փուլը Eurofighter ծրագրում և ՆԱՏՕ-ի մարտական օդուժի կարողությունների ամրապնդումն արևելյան թևում: